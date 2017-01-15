美艷田麗敢愛敢恨 狠批舊愛沒種沒朋友
外型美豔的田麗，曾以《別來無恙》拿下金鐘影后，個性敢愛敢恨的她，感情生活同樣精彩，近日透露與第二任丈夫大陸男星李雨澤2年婚破局，直言受不了對方龜毛個性。
說到田麗感情生活，一般人通常會想到她與馬景濤、前夫宋楚瑜小舅子陳定中轟轟烈烈的兩段情，但其實她還曾因拍戲與昔日奶油小生、前議員侯冠群傳緋聞，兩人交往約1年分手，原因是思想、人生觀都不合。
2009年侯炳瑩因出書，掀起與哥哥侯冠群、媽媽家庭紛爭，身為前女友的田麗更因為力挺侯炳瑩，引爆與舊愛口水戰，直批受不了侯冠群「沒種」，知道她個性仗義執言，常說朋友壞話，慫恿她去罵對方，還爆料侯冠群與屈中恆、鈕承澤都不對盤。
侯冠群聽聞田麗一席話，也不甘示弱地反爆田麗曾跟日籍鼓手回日本，最後人財兩失，寫信向他求救，還買了2萬元機票讓田麗回台灣的往事。侯冠群更稱兩人原本分手後還是朋友，直到2000年總統大選時才鬧翻，但被田麗否認。
(專題報導)
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