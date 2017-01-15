《時來運轉》籃網主場遇火箭 10連敗幾乎定讞
布魯克林籃網16日上午7點於主場遭遇休士頓火箭，也就是林書豪前東家，不管豪哥上場機會多麼渺茫，就算他意外提前歸隊，以籃網目前攻守信心低迷，球隊輪替也都亂了套的情況來看，苦吞本季最長10連敗應屬正常。
籃網本季曾跟火箭交手1次，時間在去年12月13日於休士頓豐田中心進行，當時籃網雖然僅以118比122些微差距落敗，卻因擁有林書豪在板凳壓陣，加上外線命中率高達5成25，才讓火箭贏得如此辛苦。
如今隨著林書豪歸隊時間遲遲未定，籃網更處9連敗窘境，上次贏球已是去年12月26日的事情，等於2017年到現在都還沒嘗過贏球滋味，籃網已經不只是林書豪在不在的問題，而是最近他們真的輸到不知道怎麼贏。
主因是除了當家中鋒布魯克羅培茲，籃網總教練艾金生誰也不信任，只要誰在場上出錯或失誤，管他先發或替補，就隨即換人上去試手氣，造成大部分球員喪失投籃自信，當然防守也無章法，吉爾派崔克最近陷低潮就是最佳例證。
籃網的控衛困境，也在持續惡化當中，林書豪因傷缺陣期間，頂替表現越來越出色的菜鳥後衛懷海德，最近因為膝傷無法上場，籃網僅剩利維特、丁維迪兩人可以控球，吉爾派崔克與喬哈里斯偶爾代班，攻守組織仍是一團亂。
反觀火箭最近雖處2連敗，31勝11敗戰績仍居西區第3，本季戰績提升關鍵因素除了總教練丹托尼的知人善用，就是「大鬍子」哈登的再次進化，他在本季跟雷霆韋斯布魯克輪番上演大三元秀，特別是助攻表現更加搶眼。
哈登本季場均28.6分、11.7助攻與8.2籃板，其中助攻更居生涯新高，比起他原本的單季最多平均助攻(7.5次)，整整多出4.2次，代表他打球更無私，也讓隊友更融入，包含萊恩安德生、阿里查、艾瑞克戈登等人獲益不少。
如今火箭擁有全聯盟排名第2的平均得分(114分)，僅次於金州勇士，重點是他們防守也有所改善，不再光是重攻輕守，在火箭很想趕緊止敗的當前，把聯盟墊底的籃網當作祭品，應該再合適不過，不要慘敗收場就該慶幸了。
(中時電子報)
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