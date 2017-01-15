龜山警擴大臨檢 查獲逃逸外勞、毒品

桃園市龜山警分局員警執行擴大臨檢，行經忠義路二段發現車禍事故，但現場兩輛車只有一名陳姓女子，懷疑肇事者逃逸，但一查之下跑掉的是被撞的人，心生懷疑，查出追查發現跑掉的是逃逸外勞，一箭雙鵰。

警方根據車號循線找到被撞的范姓女子，原來是逃逸多時的越南籍外勞，撞人的和被撞的今天依公共危險、逃逸外勞移送法辦。

龜山警方指出，13日擴大臨檢共查獲毒品、通緝、公共危險和逃逸外勞各一件，同時也表示將於春節期間加強重要節日安全維護工作，呼籲民眾莫持僥幸心態，以身試法。

(中時)