龜山警擴大臨檢 查獲逃逸外勞、毒品
桃園市龜山警分局員警執行擴大臨檢，行經忠義路二段發現車禍事故，但現場兩輛車只有一名陳姓女子，懷疑肇事者逃逸，但一查之下跑掉的是被撞的人，心生懷疑，查出追查發現跑掉的是逃逸外勞，一箭雙鵰。
警方根據車號循線找到被撞的范姓女子，原來是逃逸多時的越南籍外勞，撞人的和被撞的今天依公共危險、逃逸外勞移送法辦。
龜山警方指出，13日擴大臨檢共查獲毒品、通緝、公共危險和逃逸外勞各一件，同時也表示將於春節期間加強重要節日安全維護工作，呼籲民眾莫持僥幸心態，以身試法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。