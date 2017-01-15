中和環球火警 賓士車起火自燃

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賓士車起火自燃，警消到場搶救。（葉書宏翻攝）

賓士車起火自燃，警消到場搶救。（葉書宏翻攝）

賓士車起火自燃，警消到場搶救。（葉書宏翻攝）

新北市中和環球購物中心停車場14日晚間11時許傳出火警，一輛賓士自小客車在停車場準備倒車停車時，引擎處突然起火燃燒，陣陣黑煙不斷竄出，警消獲報前往搶救，所幸火勢及時撲滅，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)