吳勝利上將與中國海軍的崛起

中國海軍司令員吳勝利上將在遼寧艦觀看殲-15戰鬥機著艦。（圖取自央視網）

吳勝利上將指揮南海演習。（圖取自新華網）

中國海軍遼寧艦航空母艦編隊13日完成最新遠航演訓，這次演訓，中國海軍司令員吳勝利上將親自登艦指導，這引起了外媒的關注，稱這是現年71歲的吳勝利2006年擔任海軍司令員以來，中國海軍的戲劇性崛起。

據觀察者網報導，美《防務新聞》13日文章稱，吳勝利上將在2006年8月就職，在他的指揮下，中國海軍迎來了最具戲劇性的發展時期，並且已經崛起成為地區性的海權力量。在他領導下，中國海軍第一艘航母遼寧艦服役，並且中國已經組織起了航母特混編隊，日前這支編隊進行了一次展示性的巡航並通過了台灣海峽。

在吳勝利上將任內，有大量並且數量不斷增長的新型和現代化艦艇加入艦隊，包括複雜的導彈驅逐艦和護衛艦，多型常規和核動力潛艇、現代化的兩棲登陸艦、以及性能很強的補給艦。

補給艦是中國海軍執行長期、遠海行動的關鍵性裝備，這已經取得了初步效果，從2008年8月開始，中國海軍派遣艦隊在亞丁灣執行反海盜行動。這些戰艦從那之後例行開始執行遠海巡航，包括在更遠的非洲附近海域、地中海、黑海、乃至波羅的海和美洲活動，包括對拉丁美洲進行訪問。

中國海軍的崛起得到了中國在南中國海和其他海區的「人工島建設戰役」的支援，這大大增強了中國領海主權宣稱的力度—在中國看來這是保衛其「海上絲綢之路」，包括西太平洋和印度洋地區的重要一步。

吳勝利為中共第17屆、18屆中央委員，為現任中共中央軍委委員。吳勝利於1997年10月，任海軍福建基地司令員兼基地黨委副書記。1999年，任東海艦隊副司令員。2002年1月，任廣州軍區副司令員兼海軍南海艦隊司令員。2004年7月，任中國人民解放軍副總參謀長。

2006年至2007年出任軍海軍司令員，中共中央軍事委員會委員（2007年7月晉升為上將軍銜）。

(中時電子報)