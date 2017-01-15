拳王梅威瑟嗆聲 夢幻對決變嘴砲

退役拳王梅威瑟依然是話題人物。(美聯社資料照)

退役的不敗拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)與UFC輕量級冠軍麥葛雷(Conor McGregor)的夢幻對決，看來最後也只能終止於口水戰的階段。UFC聯盟主席懷特掏出5000萬美金請兩人來一場跨界對決，不過區區的2500萬美金還無法打動梅威瑟。

「我出場的價碼是1億美金，」梅威瑟說，「我想麥葛雷的出場費不曾超過1000萬美金。不然這樣吧，我從自己的1億美金拿出1500萬美金給麥葛雷，然後再看PPV的數量(付費收視戶)來決定拆帳。」麥葛雷是綜合格鬥界收入最高的拳手之一，不過與拳擊界的傳奇梅威瑟還有一大段差距，這也是梅威瑟從頭到尾使用的策略：用鈔票壓死他！

麥葛雷並不怕梅威瑟，因為他不怕輸，但梅威瑟可輸不得；梅威瑟生涯締造的49勝0敗是他傲視群雄的資本，儘管他花錢如流水，要讓他冒險與麥葛雷對決，區區幾千萬美金還不夠。事實上，梅威瑟生涯總收入超過7億美金，他上擂台1分鐘賺的錢就超過一般人工作一輩子的收入，因此他最大的業餘愛好就是炫富，這也讓他成為八卦媒體的常客。

對於UFC開出的2500萬美金與分紅價碼，梅威瑟嗤之以鼻地稱呼懷特就是個小丑。面對躍躍欲試、巴不得馬上開打的麥葛雷，梅威瑟始終以「門不當戶不對」的身價差距來推託。這場橫跨拳擊、綜合格鬥的夢幻對決，或許一開始就注定停留在隔空交火的階段。

(中時電子報)