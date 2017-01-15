NBA》韋德：甜瓜不會離開尼克
季前被新加盟的羅斯稱為「超級強隊」的紐約尼克，只打了不到半季好球，就再度陷入了敗多勝少的困境。主將「甜瓜」安森尼日前表示願一肩扛起責任，「贏球大家都有功勞，輸球只怪我就好了。」而紐約的媒體就是這麼做的，《紐約郵報》直指安森尼就是讓球隊陷入戰績泥淖的元凶。
媒體還怪到了總裁「禪師」傑克生身上，因為與他當初與安森尼簽下的合約包括「不可交易條款」，即使在季後出清了諾亞(Joakim Noah)與羅斯，也無法根除尼克的病灶。除非安森尼自願轉隊，否則他可以一直待到2019年夏天，而他看起來不像會轉隊的樣子。
根據《紐約每日新聞》，安森尼的好友韋德說：「他喜歡這裡，他的家人也喜歡這裡，他想要在這裡贏球。無論輸贏，他都會盡可能地留在這裡。」出生於紐約的安森尼熱愛家鄉，除非他真的有心追逐冠軍，去加入快艇之類的球隊組成真正的超級強隊，或是轉投紐約的另一支球隊(布魯克林籃網)，他在尼克的難堪處境恐怕還會繼續下去。
(中時電子報)
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