外遇詛咒？這部片8位主角 5個婚姻有狀況
大陸娛樂圈近年喜事頗多，但也鬧出不少出軌風波，之前王寶強被妻子和經紀人一起背叛，屬於最讓大家震驚，接著到日前女星佟麗婭的老公陳思誠被爆帶2女開房間，疑似出軌也造成熱議，更有網友發現王寶強和佟麗婭夫妻倆一起合作過的電影《唐人街探索》，此片中8位主演竟有5人和「出軌」扯上關係，難怪引來網友戲稱這是部「被詛咒的電影」。
以憨厚形象深植人心的王寶強，去年8月無預警發表離婚聲明，直指妻子馬蓉和經紀人宋喆搞婚外情，震驚娛樂圈，之後王寶強和律師現身法院訴請離婚時，還控馬蓉偷轉移夫妻共同財產，更是讓許多人心疼他的處境，而目前進度為兩人仍在打離婚訴訟、爭取孩子撫養權。
陳思誠日前被拍到夜會2女還開房疑似出軌，立刻被網友冠上「渣男」名號，近日更有爆料稱陳思誠學馬蓉轉移財產，且他事發多天都未出面回應，更是讓許多人替佟麗婭抱不平。另外，有人翻出夫妻倆新婚不久被問出軌問題的片段，當時佟麗婭僅說「回家就好」，引來外界猜測她為了兒子朵朵，原諒陳思誠的可能性相當大，不免為她感到不值。
陳赫2015年和已婚女星張子萱爆出雙重出軌，且和愛情長跑10多年的妻子許婧離婚，雖曾發長文道歉卻還是被譙翻，而他也在去年初扶正小三，兩人2016年2月領證結婚，並在10月升格當爸媽。
潘粵明和董潔曾被讚是演藝圈模範夫妻，但兩人結束4年婚姻時卻鬧得不太愉快，女方控老公嗜賭、粗爆還欠債，潘粵明則反擊稱對方栽贓陷害、妖言惑眾，而董潔之後更被拍到和男星王大治親密擁吻，據傳王男是這場婚變的第三者，令外界相當震驚。
(專題報導)
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