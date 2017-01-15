NBA》勇士團薪將爆表 恐擠壓湯普生
勇士隊季外組成了震撼聯盟的4巨頭，本季在高層的運籌帷幄下，將團薪與戰力維持在最佳狀態，然而今年夏天他們即將面臨爆炸性成長的薪資。美媒NBC、CBS預測柯瑞與杜蘭特屆時可取得最高薪資，這將影響到湯普生的薪資空間。
柯瑞4年4400萬美金的合約在今夏到期，隨著團薪上限增加，他可以使用柏德條款來獲得3600萬美金的頂級年薪，而他的表現完全值得這個價碼。杜蘭特季外簽下的是1+1的兩年合約，一般預估他將在今夏與球隊重新簽約，屆時他的年資已滿10年，一樣可以獲得最高薪資。卓雷蒙格林的合約持續到2020年，他這幾季還有1600~1800萬美金的年薪。
勇士不介意以頂級合約綁住柯瑞與杜蘭特，問題在於湯普生。根據聯盟最新的勞資協議，如果湯普生在本季或下季入選NBA前三隊，他就能在2018年與球隊重新簽約。這對湯普生來說並不難，他已經連續兩季獲選年度第3隊，問題是到了2018年他可能沒有太多加薪的空間。如果柯瑞與杜蘭特都拿到接近頂薪，再加上格林，3人一年就要拿走9000萬美金；扣掉其他隊員之後，1.09億美金的團薪上限還能留下多少給湯普生？
湯普生日前對《今日美國》表示他希望盡可能續留勇士隊，「這裡很特別，我喜歡灣區。我的父親教導我不要只為了錢而打球，要以對籃球的熱愛為動力，我們的付出終將獲得回報。」事實是勇士高層非常欣賞湯普生，因此這也是他們必須傷腦筋的問題。
(中時電子報)
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