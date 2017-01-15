NBA》騎士繼續補強 尋覓控球好手
日前有傳言騎士隊正在尋找額外的控球後衛，盯上自由球員查莫斯(Mario Chalmers)與公牛隊隆多(Rajon Rondo)，結果騎士隊很快就在與老鷹的交易中獲得神射手柯佛(Kyle Korver)，讓外界懷疑他們是否還需要1名控球後衛。
騎士總管葛瑞芬(David Griffin)14日告訴媒體，騎士隊的補強尚未結束，在2月的交易大限前還會有動作。目前騎士隊由詹姆斯與厄文輪流控球，但顧及到例行賽的主力輪休策略，教練泰隆盧與詹姆斯皆表示希望還能再有1位後備球員分擔兩位主控的壓力。
葛瑞芬表示，補進柯佛給予球隊更多的進攻選擇，教練泰隆盧也成功讓洛夫成為第3位進攻發起者。騎士隊3位主將的平均得分高達71.3分，其中詹姆斯26.1分、厄文23.8分、洛夫21.4分，再加上柯佛的外線火力，騎士隊反而是負責控球的人不夠用了。葛瑞芬對ESPN說，這個人選只要具備控球能力就可以了，不必然是控球後衛；騎士的方向已經確定，接下來就看他們如何出招了。
(中時電子報)
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