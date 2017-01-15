冷氣團續發威 北東濕冷中南部多雲偶雨

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中央氣象局表示，今天持續受冷氣團影響，北台灣高溫僅攝氏15至17度，整天感受偏冷，中南部約20至22度；另台灣上空還是有水氣，北部及東半部仍有短暫雨，中南部也有局部短暫雨。

氣象局指出，今天持續受冷氣團影響，各地氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭僅12至14度，南部15、16度，而白天高溫在北台灣僅15至17度，一整天感受較偏冷，中南部約20至22度。

降雨方面，還是有些華南水氣東移至台灣上空，北部及東半部持續有短暫雨，中南部也有局部短暫雨，不過雨量相較於昨天較為偏少。

氣象局說，受強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島和澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，海面風浪大，前往海邊活動或從事海上作業請特別注意安全。

今天雲嘉南、高屏地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060115

(中央社)