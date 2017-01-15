再冷2天 周二回溫！北東有雨 中南部空品仍糟

今明再冷2天！周二回溫。(取自中央氣象局)

今天大陸冷氣團持續影響，各地氣溫仍然較低；預測各地溫度，北部12-17度、中部13-21度、南部15-23度，今晨宜蘭僅13.3度。

降雨部分，今日受到華南雲雨區東移影響，台灣附近水氣偏多，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲的天氣。

目前這波冷空氣預計影響到明天，後天(17日)白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，除東半部及北部地區有局部短暫雨外，其他地區則為多雲到晴。

下一波冷空氣將緊接著在周四(19日)報到，目前看來強度不亞於正在影響台灣的冷空氣，到時候各地又會有一次較為明顯的降溫過程，影響的時間也可能長達3-4天。

另外中南部仍要留意空氣品質較差，15日雲嘉南、高屏地區空氣品質指標(AQI)為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)