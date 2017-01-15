蔡英文過境美 會推特高層開官方帳號

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總統蔡英文過境舊金山，當地時間14日與訪團成員一起拜訪推特（Twitter）總部。蔡總統並在「奧斯卡史上最大咖自拍照」畫像前，合影留念。（圖/中央社）

總統蔡英文結束「英捷專案」4個邦交國行程，離開薩爾瓦多，13日晚抵達美國舊金山過境一晚，接著於14日參訪知名社群網站推特（Twitter）總部，並開了她的官方帳戶。

一名熟知蔡過境舊金山的消息人士告訴路透，她會見了「推特領導高層」，但不願證實，對方是不是推特執行長兼共同創辦人杜錫（Jack Dorsey）。

這位要求匿名的消息人士並未進一步說明，蔡英文參訪推特的細節。在美國總統當選人川普說，要重新考慮華府長久以來所秉持的「一中」政策後，蔡過境美國更加引人關注。

(中時電子報)