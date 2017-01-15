蔡總統出席舊金山僑宴 席開80餘桌
總統蔡英文訪中美洲4友邦回程過境舊金山，今天中午與僑界在下榻飯店餐敘，席開約80餘桌。
蔡總統上午結束高科技產業參訪行程，以及參加亞洲．矽谷相關活動後，回到下榻的凱悅飯店（Hyatt Regency），參加與僑界的午宴。
記者詢問蔡總統參訪高科技產業的收穫，以及路透社（Reuters）記者以英文追問她的推特（Twitter）帳號等問題，蔡總統不發一語，均微笑帶過走進會場。
隨行身體不適的時代力量籍立法委員洪慈庸，也在蔡總統抵達前進入會場，還有民主進步黨籍立委莊瑞雄、陳明文與姚文智，他們都沒有答覆記者詢問，僅點頭向在場媒體致意。
這場僑宴席開約80餘桌，約800多位僑界人士出席。僑宴開始前，多個社團包括「舊金山灣區中國統一促進會」，還有「舊金山灣區僑界支持中華民國愛國同心聯盟」等社團，在蔡總統下榻飯店外喊口號表達立場。
另有台僑社團「北加州台灣同鄉小英後援會」等也在飯店外表達支持蔡總統，不過僑宴仍順利進行，包括聖克拉拉市（Santa Clara City）議長寇戴塞（Dave Cortese），加州亞裔議員羅達倫（Even Low）等美方政要，受邀出席僑宴。
這場僑宴結束後，蔡總統這趟出訪中美洲4友邦，以及分別過境休士頓和舊金山的行程也接近尾聲，預計下午4時搭乘長榮航空專機返台。1060115
(中央社)
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