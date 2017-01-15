蔡英文訪舊金山 支持與抗議兩派人馬互嗆
全美中國和平統一促進會聯合會、美洲中國統一促進會聯合總會等單位一早就在飯店對面人行道上進行「反對台獨、人人有責；中國統一、亞太安全」嗆蔡英文示威活動。近200名抗議者高舉五星旗，大喊「一個中國，One China，反對台獨」！20多名支持中華民國的台僑也站在旁邊，手持小英後援會布，歡迎蔡英文並高喊「一個台灣，支持民主自由！」兩方人馬對峙。
蔡英文早上8時30分從下榻飯店走出來搭車，坐在車裡隔著車窗向等候的媒體記者揮手，而她第一個行程參訪Twitter（推特公司），美方高規格禮遇，舊金山市警方出動60輛重機開路；蔡接著出席「亞洲．矽谷」辦公室開幕酒會。
蔡英文拜訪推特公司（Twitter）時，並在「奧斯卡 史上最大咖自拍照」畫像前，合影留念。
美國主持人艾倫狄珍妮絲、梅莉史翠普、茱莉亞羅勃茲、布萊德利庫柏、珍妮佛勞倫斯等多位巨星，都在此留下自拍，並第一時間上傳自己的推特，堪稱人類歷史上最大咖的自拍照。
蔡英文總統預計今天晚上十時到達桃園機場。
(中時)
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