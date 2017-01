1月15日各報頭版要聞

重點要聞

重點要聞

●旺旺中時最新民調:過半民眾 不爽一例一休

針對「一例一休」引爆各界反彈,旺旺中時最新民調顯示,超過一半受訪者,將「一例一休」列為去年立院修正的重大民生法案中,「評價最差」的一個;即便是泛綠選民,也認為「一例一休」是最差的修法。顯示這項蔡政府自認的「進步法案」,不分藍綠全不埋單。

●一中政策 川普保留彈性

美國總統當選人川普20日就要走馬上任。《華爾街日報》14日刊出他的專訪內容,川普再度對延續美國歷任政府的「一個中國」政策保留彈性,並表示,在看到北京當局改善貨幣及貿易作法前,他不會承諾恪遵長期以來的「一中」政策。

●打台灣牌成本低 川普樂出手 對陸施壓 恐要求我付出更多代價

距美準總統川普上台不到一周,外界認為,未來川普若施壓大陸,最易下手、成本最低就是台灣問題;但對北京來說,中共19大關係習近平政治命運,大陸必然「寧左勿右」、「寧緊勿鬆」,影響最大者莫過台灣。大陸學者就說,一旦川普對台過度「出格」,可能迫北京在19大改變對台政策。

●台灣之恥 狼運將下藥 性侵2韓女

台灣之恥!近年韓國遊台旅客大幅增加,去年激增到80萬韓國客來台,僅次中、日、港澳,日前有3名韓國女子來台旅遊,載她們的計程車運將卻在養樂多下藥,在士林夜市附近對2名女子性侵,受害女子事後在飯店昏睡一天,昨凌晨在韓國網路控訴司機惡行;韓國駐台代表處人員獲悉後緊急協助報案,我檢方得知後十分震驚,立即著手調查,並已聯繫上惡司機。專家痛斥該運將是「觀光毒瘤!」恐打擊台灣形象,降低韓人來台意願。

●1例1休喊漲「逾5%不合理」

《勞基法》一例一休去年底上路,帶動業者順勢漲價,引發民怨。但學者針對一例一休人事成本進行估算,發現餐飲業成本增約6%,零售業、批發業、製造業增加低於2%,直指這波漲價潮「漲超過5%都有問題」。漲價業者昨均喊冤,指調價原因非僅因一例一休。民眾則怨,物價漲翻天下,只剩薪水沒漲。

●警副所長召妓 心臟病發猝死

台中市警察局某分局陳姓派出所副所長,曾有心血管病史做過心臟支架手術,昨晨與應召女相約彰化一家摩鐵進行性交易,疑因心臟病發,送醫搶救仍回天乏術;警方透露,陳員勤務結束找應召女開房間,還未辦事就發病身亡。

●川普:一中政策還在協商中

美國候任總統川普再次挑戰「一中政策」。美國華爾街日報十三日刊登川普的專訪,被問及是否會繼續支持「一中政策」時,川普回答,「一切還在協商中,包括一中。(Everything is under negotiation including One China.)」,端看北京在人民幣及貿易舉措上的進展。

●4場年金改革座談 8個爭議未解

年金改革最後一場分區座談昨天在台東順利落幕。年改辦將收集四場座談意見,於本周末登場的國是會議尋求修法共識,並在五月提出修正草案送至立法院審議。銓敘部退撫司長呂明泰強調,必定謹守正當、合理的信賴保護和不溯及既往原則,針對優存制度改革與樓地板訂定,都會有合理適當調整。年金改革國是會議將於一月廿、廿一日登場。

●陳建仁:國是會議盼理性溝通

年金改革最後一場分區座談會昨天在台東縣落幕,氣氛較日前北、中、南區座談會平和,身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁表示,感謝抗議群眾理性冷靜;由於年金改革國是會議,將於廿一、廿二日登場,陳建仁呼籲,希望大家繼續以理性溝通取代街頭抗爭,以具體改革主張取代謾罵指責,以包容尊重取代喧鬧衝突。

●無恥檢嫖16歲雛妓…逗相報

台中地檢署去年偵查媒介雛妓賣淫案,意外發現彰化地檢署檢察官蔡曉崙,前年到台中市嫖十六歲雛妓,更荒唐的是,他還呷好逗相報,推薦給朋友;台中地檢署前天拘提,昨晨訊後向法院聲請羈押蔡曉崙獲准,彰化地檢署隨即將他停職。

●川普:不會堅守一中// 除非北京改善貨幣、貿易操縱

本週將成為美國總統的川普十三日重申,他不會堅守美國長期以來對台灣實施的「一個中國」政策,除非他看到北京在貨幣與貿易的操縱做法上有所改善。他也表示,他對於解除對俄國的制裁抱持開放態度。華爾街日報指出,這兩項訊息顯示,川普將利用他所有可用的槓桿手段,調整美國與其最大的兩個戰略對手之關係。

●動研所實動物驗// 瘦肉精豬隻代謝快 肺臟殘留高

農業科技研究院動物科技研究所花了一年,完成農委會委託的瘦肉精萊克多巴胺的風險評估,證實可使豬肉的肉色較紅潤、也降低脂肪比例,且豬隻未出現明顯的緊迫行為,萊劑在豬隻體內代謝快、殘留風險不高。

