金門馬》寒風微雨中 5000人起跑
首創馬拉松周末嘉年華，2017年金門馬拉松「雙日賽」第2天，15日競賽組全馬及半程馬共5000人，清晨7時金門大學鳴槍起跑，出身金門子弟里約奧運長跑名將半程馬尋求4連霸，「玉兔女神」游雅君則挑戰3連后。
十年有成的金門馬拉松，今年特地將過往1日賽改為兩日模式，打造國內首創馬拉松周末嘉年華，休閒組與競賽組總人數創下歷屆新高，共計2.2萬人，讓金門馬熱鬧非凡。
14日休閒組5公里以及11.2公里率先起跑，15日則是競賽組半程馬3000人與全馬2000人登場，清晨5、6時金門還下起細雨，鳴槍前半小時雨勢暫歇，不過仍有不少跑友著雨衣起跑以防萬一。金門好手何盡平、何盡文兄弟、陳宇璿都參賽，主辦單位另外邀請4名肯亞菁英好手與賽，競爭激烈。
(中時電子報)
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