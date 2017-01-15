金門馬》寒風微雨中 5000人起跑

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2017年金門馬拉松全馬及半程馬15日金門大學起跑。(林宋以情攝)

2017年金門馬拉松全馬及半程馬15日金門大學起跑。(林宋以情攝)

首創馬拉松周末嘉年華，2017年金門馬拉松「雙日賽」第2天，15日競賽組全馬及半程馬共5000人，清晨7時金門大學鳴槍起跑，出身金門子弟里約奧運長跑名將半程馬尋求4連霸，「玉兔女神」游雅君則挑戰3連后。

十年有成的金門馬拉松，今年特地將過往1日賽改為兩日模式，打造國內首創馬拉松周末嘉年華，休閒組與競賽組總人數創下歷屆新高，共計2.2萬人，讓金門馬熱鬧非凡。

前台北體育局局長現客家委員會客家文化發展中心主任何金樑挑戰全馬。(林宋以情攝)

2017年金門馬拉松全馬及半程馬15日金門大學起跑。(林宋以情攝)

金門馬拉松全馬、半馬清晨7時鳴槍起跑。(林宋以情攝)

14日休閒組5公里以及11.2公里率先起跑，15日則是競賽組半程馬3000人與全馬2000人登場，清晨5、6時金門還下起細雨，鳴槍前半小時雨勢暫歇，不過仍有不少跑友著雨衣起跑以防萬一。金門好手何盡平、何盡文兄弟、陳宇璿都參賽，主辦單位另外邀請4名肯亞菁英好手與賽，競爭激烈。

(中時電子報)

金門馬拉松全馬、半馬清晨7時鳴槍起跑。(林宋以情攝)