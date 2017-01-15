20日更強冷氣團到 北部低溫探11度

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中央氣象局觀測，今天清晨平地台北、淡水、宜蘭最冷，低溫攝氏13.3度，氣象局說，17日白天起冷氣團減弱，不過20日又有另一波更強冷氣團報到，北部可能出現11度低溫。

氣象局說，今明兩天受大陸冷氣團影響，台灣各地氣溫仍較低，尤其北台灣及東半部有短暫雨，天氣較溼冷。

白天氣溫北部及東北部回升有限，高溫約16度、17度，花東地區18至20度、中南部20至23度。

氣象局說，17日清晨氣溫仍低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；不過，19日有鋒面通過及大陸冷氣團南下，強度可能比這一波還強。

根據氣象局一週天氣預報，20日、21日全台都受大陸冷氣團影響，北部低溫下探11度、中部12度、東北部13度、南部及東部14度。1060115

(中央社)