美方60部哈雷為蔡總統開道 立委驚嘆

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我要評比

總統蔡英文「過境舊金山，美方超高規格禮遇，派出60部哈雷重機開道禮遇，讓隨行立委驚嘆不已。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；訪團下午離開舊金山，預計在台北時間15日晚間10時返抵國門。

過境舊金山期間，蔡總統率團參訪推特（Twitter）公司；參訪亞洲．矽谷計畫執行中心，矽谷執行啟動大會；中午則與僑界午宴。

隨團立委莊瑞雄、姚文智都透過臉書貼文指出，蔡總統過境舊金山，美方派50部哈雷重機開道禮遇。

姚文智並說，50部哈雷以及浩蕩總統車隊，開往推特總部，真的很吸睛。

50部哈雷重機維安，讓立委驚嘆。不過，據府方人士指出，美方其實是派出60部哈雷重機開道。

相較於蔡總統日前過境休士頓，美方17部哈雷重機維安，在舊金山的禮遇是超高規格。1060115

(中央社)