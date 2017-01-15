昔日瓊瑤愛情片天王 秦漢70歲現長這樣

秦漢曾是瓊瑤愛情片天王。（圖／翻攝自微博)

秦漢70歲風采依舊。(圖／翻攝自《寒武紀》微博)

秦漢是70年代台灣當紅小生，當年拍瓊瑤愛情片風靡中港台，近年轉戰大陸的他，即使已屆70歲，依舊保養得宜，最近他返台到高雄拍攝網路劇《寒武紀》，熟男魅力驚艷網友。

昔日轟動影壇的「二秦二林」，一直是文藝電影的象徵，而秦漢以往都以溫文儒雅形象示人，年屆70歲的他，在新劇《寒武紀》中，首次挑戰殺人不眨眼的黑道老大，穿上西裝、帶著黑框眼鏡，展現熟男魅力。

而他和賀軍翔有精彩對手戲，兩代男神同台，他看起來風采依舊，保養得宜令網友超驚艷，直呼「保養得太好」，根本沒有什麼變。

(中時電子報)