MLB》成球星仍被球迷歧視 普萊斯：感到難過

普萊斯表現不符身價，遭紅襪球迷無情批評。(美聯社資料照)

美國的種族歧視問題，一直以來是難解的課題，這問題不僅是一般民眾會遇到，即便是像普萊斯(David Price)般的大聯盟明星投手，到現在依然會遇到這個問題，美媒報導，普萊斯坦言上個賽季，光是在牛棚練投，都會聽到有人評論他，甚至用上歧視的字眼，讓他感到有些難過。

普萊斯去年獲得一紙六年大約，風光前進波士頓，然而開季後卻陷入低潮，前19場自責分率4.34、還挨了16發全壘打，「這是我生涯中第一次在上場後，沒辦法感到快樂，」他向《波士頓環球報》亞伯拉罕(Peter Abraham)透露，「當我投得好，我會保持微笑，但去年並不多。」

不振的表現，也讓普萊斯遭波士頓球迷的無情批評，甚至在熱身時，還被用歧視字眼辱罵，「這讓人感到挫折。如果你不想被罵，得投得更好，就是這樣，」他坦言，母親是白人、父親是黑人，這個血統讓他光在學校，就聽到不少批評，「我試著讓那些無知行為不影響我，難過的是，到現在這依然存在。」

最後普萊斯整季出賽35場，儘管17勝9敗、自責分率3.99，看起來不差，但有10場球失至少4分，被打30轟也是生涯最多，他坦言速球狀況差，是退步的主因之一，「狀況好時，把球投進捕手手套並不難，偏差僅1到2公分，至多不超過6公分。當打者能抓住失投，投起球變得更艱難。」

(中時電子報)