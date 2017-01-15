川普將就職 抗議聲援團體互較勁

美國總統當選人川普將在20日宣誓成為第45位美國總統，預料將有80至90萬人出席各項活動，若加上抗議與支持的團體，總數將過百萬。

美國史上最具爭議性的總統當選人川普（Donald Trump），將於20日在國會山莊前廣場宣誓就職。華盛頓特區國土安全部門預估，將有80至90萬人參加就職典禮、遊行、晚宴，以及政黨與各團體舉行的酒會。

川普就職活動的準備與安全工作已就緒，就職觀禮台已搭建完畢，由國會至白宮的遊行路線賓夕法尼亞大道，也擺放臨時觀眾席、拒馬，並架設檢查站。

全球政要將在本週陸續抵達華府出席各項就職活動。行政院前院長游錫(方方土)率領的代表團預計17日晚間抵達，出席各項官方活動，期間還將會晤華府政學僑界。

美國社會因川普當選更為分裂，大批示威與聲援團體將在典禮當日與週末發起各項活動。官方預估，另有數十萬人將參與女權、反戰、反種族歧視等抗議活動，川普支持者也將齊聚力挺。

「女性進軍華府」（Women's March）大遊行將在21日登場，活動臉書（Facebook）網頁已有超過20萬人按下「參與」，多名反川普的好萊塢女性藝人將到場。

來自南卡羅來納州的「騎士挺川普」（Bikers forTrump）團體，將在20日下午發起重機車遊行，表達基層支持者挺川普的聲音。

華府警方與保安高度戒備，煞費苦心區隔不同立場的抗議人士，避免發生不必要衝突。1060115

(中央社)