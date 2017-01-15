蔡英文籲勞工自強 網友：那要政府幹嘛？

總統蔡英文表示台灣勞工就是這樣，勞工不自己跟資方溝通，都去跟政府抗議，讓政府公親變事主。（資料照，王英豪攝）

總統蔡英文出訪時在機上與媒體寒暄，談到一例一休話題，蔡英文認為，媒體不必跟她說，而是應該去跟老闆講；小英認為現今的台灣正是如此，勞方只去跟政府抗議，卻不自己跟資方溝通，使得政府公親變事主。此話一出，引起網友不滿痛批「那還要你民進黨政府幹嘛？」

蔡英文總統大選前承諾勞團周休2日(兩例假)，選後卻改口變成「一例一休」，遭民眾抨擊。昨蔡英文結束出訪中美洲友邦行程，在搭機飛往美國過境途中，有記者喊話要一例一休，沒想到蔡英文竟回「這不是跟我說，去跟你老闆說」，接著說「台灣勞工就是這樣，勞工不自己跟資方溝通，都去跟政府抗議，讓政府公親變事主」！

網友砲轟「勞工要自己跟老闆說，那還要你民進黨政府幹嘛？」、「讓勞工有穩定的收入，讓資方賺錢付的起工資，這不是全天下的政府應該做的事」、「就是因為勞方沒辦法與資方抗衡，才寄望政府與法律介入」

但也有網友認為蔡英文說得沒錯「自己不敢出來檢舉資方，最應該負責的人不就是自己？依勞工每個都不想檢舉的狀況，勞檢再多也不夠用，如果大家都站出來檢舉，哪還需要勞檢，政府所有人力都來處理申訴就可以改善勞動條件，不敢檢舉可以找公會，自己的權益本來就該自己爭取，如果政府對檢舉吃案或怠惰不處理，再來鞭政府也不遲。」

不過也有網友回擊「檢舉完就被開除，然後老板也不會有事，你會怎麼想？」、「檢舉有個屁用 ，重罰5萬誰會怕」另有網友認為「那要政府幹嗎？不用平衡經濟？垃圾不分藍綠」、「民進黨不是勞工的朋友，在野黨才是勞工的朋友」

現任國民黨立委顏寬恆臉書質疑「連國小小朋友都知道出車禍時警察叔叔要幫忙指揮交通，蔡總統不知道當勞資雙方出現糾紛時政府就必須居間協調嗎？」國民黨文傳會副主委唐德明臉書痛批「原來蔡總統就職演說時說，民進黨政府是要幫人民解決問題的政府，只不過是『騙人英』的謊言。不但承諾可以不兌現，而且所有問題都不關她的事，勞工想要多休假，就得自己去找僱主想辦法，這種功力簡直比海賊王裡的『騙人布』還要厲害一萬倍。」

(中時電子報)