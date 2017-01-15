17日回暖 吳德榮：20日冷氣團恐更強
氣象專家吳德榮表示，週二(17日)白天起冷氣團減弱，氣溫漸回升，週三明顯回暖，這兩天西半部晴朗穩定日夜溫差大，東半部有零星降雨機率；週五（20日）冷空氣南下，氣溫遽降。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，週四(19日)下一波鋒面南下，水氣雖不多，北台灣天氣仍會轉變；20、21日冷空氣南下，氣溫遽降。各國(美NCEP、日JMA、歐洲ECMWF及中央氣象局GFS)最新模擬的強度，都超過目前這波，因此達到「強烈大陸冷氣團」的機率很高。
最新模擬資料顯示，今天大陸冷氣團的勢力仍強，北台灣的低溫約13度，高溫也因雲多而回升有限，大約在15、16度，天氣濕冷，中南部及花東的天氣還是偏冷的，都該注意保暖。中部以北、東半部仍有局部短暫雨，山區比平地明顯。
吳德榮表示，大陸冷氣團影響，將持續至週二(17日)清晨，明(16)日中層水氣減少，北台灣雲層厚度變薄，白天氣溫稍微回升，整天氣溫仍在13至17、18度間，感覺依然陰冷，北部、東半部有局部短暫雨；中南部則轉為多雲，白天有陽光而氣溫回升、日夜溫差擴大，山區仍有零星飄雨的機率。1060115
(中央社)
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