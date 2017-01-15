溫泉季遊苗栗 輕旅泰安泡好湯

迎接濕冷週末，誰說不能外出遊玩？此時造訪苗栗縣泰安鄉，享受暖呼呼的「美人湯」正是時候。

根據易遊網公布統計資料，旅客最愛的全台6大溫泉排行榜中，苗栗泰安溫泉以山嵐繚繞的優美泡湯環境以及優質湯泉獲得第1名。

苗栗縣泰安鄉知名的泰安溫泉源頭水源充沛，終年不竭，泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質透明無色無臭，沒有刺鼻的硫磺味，平均水溫約攝氏47度左右，沐浴後肌膚溫潤滑溜，是著名的「美人湯」。

泰安溫泉周圍原始森林環繞，山明水秀，至今仍保有樸實無華的面貌，特別能給遊客一種遠離塵世喧囂的寧靜感。業者主要分布在苗62線道路沿線，且各自發展出不同特色，老字號的「錦水溫泉飯店」，是台灣第一間溫泉保養飯店，不僅最早獲得政府溫泉標章，更導入德國溫泉保養地概念，提供溫泉保養、健康適能等套裝行程；以樹、石、木為主要元素構成環保綠建築的「泰安觀止」，以現代前衛手法融入山林，讓旅客獲得身心靈五感度假體驗。

此外，也有溫泉會館被偶像劇組相中取景拍攝，成為熱門朝聖地。每家館舍各有其風格，共通點都是緊捱著自然山勢設立，與山水景致融為一體，泡湯同時也能賞景，享受自然芬多精。

苗栗縣長徐耀昌指出，泰安溫泉區不僅是全國票選第一的溫泉勝地，隨著去年多次在海內外旅展及推介會的極力行銷，現在更是國際旅客來苗栗必排的行程之一。

秋冬是溫泉旅遊旺季，進入泰安山區需要一段車程，以往山區公共運輸缺乏，今年縣府特別規劃溫泉季免費接駁專車，即日起至3月底，每週五、六、日、一，由苗栗高鐵站接駁往返泰安溫泉區，協助旅客解決到泰安泡湯的「最後一哩路」。

苗栗縣政府文化觀光局指出，溫泉季免費接駁車每天6班次，沿途停靠大湖酒莊、雪霸國家公園管理處、清安豆腐街、汶水老街、泰雅文物館等週邊景點，以及溫泉區內各大飯店；搭配高鐵101B雪霸接駁公車、泰安鄉公所的隨招隨停DRTS接駁車，3者串聯溫泉區交通聯外網絡，讓遊客平均1小時都有大眾運輸可搭乘。

苗栗泰安鄉是泰雅族原住民特色鄉鎮，遊客上山泡湯，沿途也能體驗獨特原鄉風情，此外，目前正值大湖草莓產季，不妨白天採果、逛老街，晚上到溫泉會館休息，放鬆心情泡湯，渡過愉快假期。1060115

(中央社)