秀麗山景獨特美食 谷關碳酸泉洗滌疲勞

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氣溫驟降，天氣濕冷，正是泡湯好時機！台中谷關溫泉區水質清澈的碳酸溫泉水，搭配秀麗山景、口味獨特的當地風味餐，冷颼颼的天氣中，以溫泉洗滌一身的疲勞，用美食紓解壓力！

大陸冷氣團南下，天氣轉濕冷，不少民眾想到泡湯取暖，位於台中市和平區海拔800公尺的谷關溫泉區，緊鄰大甲溪的谷關溫泉，屬於弱鹼性的碳酸泉，水質清澈，水溫達60度，溫泉水含有淡淡的硫化物味道。

谷關溫泉區內10多家溫泉飯店業者，館內設施各具特色，除有日式、南洋風情、禪風系列，不同氛圍的湯屋，帶給泡湯民眾不同的感受。

除多元的風情湯屋外，大型室外大眾溫泉池、甜蜜湯屋、水療池等等，可以提供家族泡湯、情人共度歡樂時光、閨蜜好友聚會、勞累的上班族使用，讓暖暖的溫泉水，洗滌一身疲勞，放鬆緊繃的身體。

到谷關別忘了品嘗當地美食，谷關溫泉區商店街的小吃店、溫泉飯店多道以高山鱒魚、鱘龍魚為主的養生菜單，還有以原住民食材「馬告」入菜的當地風味餐等，道道美食別具獨特風味，滿足饕客的味蕾。

谷關風景區是東部及西部公路的交接處，民眾到谷關泡溫泉時，也可順道至附近的捎來景觀步道、八仙山森林遊樂區旅遊，享受山林環繞的開闊視野，以悠閒步調放鬆心、身、靈。

光田綜合醫院家庭醫學科醫師李秉學表示，飯前30分鐘和飯後1小時內不建議泡溫泉；酒後或飲酒過量不可泡；泡湯5至10分鐘要休息，若有感覺頭暈、胸悶、心悸就要馬上停止。

適時補充水分，避免血壓過低；不要泡太熱，太熱的水易把皮膚油脂沖洗掉，高水溫會讓血管擴張，易低血壓；宜採漸進式習慣泉水溫度入池，不要單獨泡，避免發生意外。

醫師叮嚀，糖尿病患者由於感覺神經較遲鈍，對水溫較不敏感，要特別留意水溫，不要燙傷；若有服用心血管藥物者，泡溫泉前最好先諮詢個人醫師。1060115

(中央社)