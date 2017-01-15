日本風味泥漿泉 關子嶺溫泉歷久不衰

氣溫下降，又到了泡湯好時機；從日治時期開始發展的台南關子嶺溫泉，至今濃濃的日式風味，搭配世界上少見的泥漿溫泉特色，總是吸引不少愛好泡湯民眾，上山享受放鬆的感覺。

關子嶺溫泉相傳是日本人於1889年發現，泉質屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉；據說泥泉已在地層醞釀多年，因泉水上升過程中經過泥岩層而挾帶大量泥漿，形成少見的濁泉，與日本鹿兒島和義大利西西里島的溫泉齊名。

關子嶺溫泉的泉水終年豐沛，溫度約在攝氏75度左右；與北投、陽明山、四重溪並列為台灣四大溫泉，更是全國第一個全數溫泉業者獲頒合格溫泉標章的溫泉區。

由於泥漿溫泉水質滑膩、並相傳具有美容療效，吸引許多愛美的女性遊客前來泡湯，並把泥漿塗滿全身；也有業者將泥漿溫泉加工包裝製成美容產品，泥漿粉也是熱門商品。

關子嶺的大小湯屋、民宿及飯店約有二、三十家，規模不一、各有特色；有大眾湯、四人湯屋、家庭湯屋等消費方式。每到假日總是擠滿泡湯人潮，較為熱門的湯屋還常見有人排隊。

除了專程上山泡湯之外，也有不少遊客選擇在關子嶺投宿一晚；除了享受泡湯樂趣外，還可走訪水火同源、碧雲寺、大仙寺、紅葉公園等景點，品嚐東山咖啡和其他在地美食及特產。

台南市政府觀光旅遊局、西拉雅國家風景區管理處、及關子嶺商圈的業者近年來合作推動觀光，每到秋冬季節，就推出一連串活動吸引遊客，也讓關子嶺愈來愈熱鬧。溫泉、美食、音樂、咖啡都是這裏的特色，盼讓遊客不虛此行。1060115

(中央社)