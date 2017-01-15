冬季泡湯到竹縣 享美食美景美人湯

又到泡湯季節，民眾不妨利用週末假期，到新竹縣來一趟溫泉之旅，泡湯暖身、暖心，洗去一整年的疲憊，準備迎接新年。

新竹縣溫泉主要分佈在尖石、五峰兩鄉，而內灣、新埔也有業者經營，泉質屬人稱「美人湯」的碳酸氫納泉，無色、無臭，就像楊貴妃所泡的華清池「溫泉水滑洗凝脂，皓首沐浴回常春」，是許多遊客的泡湯首選。

新竹縣政府舉辦「2017新竹縣觀光美食溫泉季」，結合多家業者推出折扣優惠，活動至2月17日止，用「美食、美景、美人湯」以及好康價格，吸引遊客到新竹體驗溫泉饗宴。

縣府指出，活動期間包括錦屏美人湯館、河岸溫泉民宿、威尼斯內灣溫泉會館、朝日溫泉會館4家溫泉業者，都推出泡湯及住宿優惠；內灣商圈及尖石在地特色小吃多間業者也提供買10送1、來店消費贈送竹筒飯、擂茶等優惠。

此外，主辦單位也貼心安排新竹縣特色路線，包括親子教育、文化體驗、藝術賞景、田野漫步等建議路線，民眾前往內灣、尖石泡湯時，亦可參考順遊行程欣賞地景藝術、在地特色與景觀風貌。

交通方面，縣府近年積極推動的台鐵內灣支線「一線九驛」，由於其最終站「內灣車站」就鄰近內灣、尖石溫泉區，民眾可選擇先搭乘內灣彩繪火車，體驗充滿動漫特色的列車與9個車站，享受一趟結合泡湯、旅遊與美食的溫泉之旅。

新竹縣尖石鄉公所也於今年起推出DRTS觀光公車，由內灣車站開往尖石鄉多個溫泉、景觀餐廳和休閒景點，除了隨招隨停，還提供個人和團體預約服務，3月31日前免費搭乘，民眾也可多利用。1060115

(中央社)