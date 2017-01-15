吳美子樂當居服員 守護弱勢長輩

嘉義縣居家服務中心居服員吳美子，6年來，守護著六腳鄉的弱勢長輩，一切樂在其中，最大成就是看見長輩吃得健康、快樂地生活。

現年38歲的吳美子，與擔任水電師傅的丈夫育有3名小孩，均已國高中生，可以獨立管理自己；6年前在加油站打工貼補家用，當時因居服員客人的鼓勵，喜歡有挑戰性工作的她，毅然接受居服員的訓練。

吳美子全心投入居服員工作，在六腳鄉負責6名弱勢長輩備餐、打掃家園的工作，1週6天，從新港鄉騎車近半個小時至六腳鄉服務，6年來幾乎風雨無阻，不覺得辛苦，長輩對待如同親人一般，讓她甘之如飴。

吳美子服務弱勢長輩，樂在其中，她說，服務雖然短短1個小時，過程中，與長輩閒話家常，不僅能獲得寶貴的人生智慧，從長輩身上還學習如何勤儉持家。

吳美子與服務的長輩雖然不是親人，卻如同親人一般，服務時間一到，長輩總是會在門口迎接，讓吳美子一點也不覺累；長輩吃得健康，每天快快樂樂，這是吳美子最大的成就感，也深感是自己最大的福分。

吳美子剛開始擔任居服員時，因家人不清楚工作性質，以及工作地點太遠，當時是有一點抗拒，她說，自己總是先將家庭打理好再出門工作，家庭、工作兼顧，且服務長輩獲得的成就感，家人有所體會，後來也獲得婆婆、丈夫的支持。

吳美子於今年5月間身體狀況出了一些問題，全身性的異位性皮膚炎，當時正值夏天，身體相當難受，持續了4個月，當時心情跌落谷底，一度想放棄工作，但長輩窩心地的關懷，以及照顧長輩時的快樂，在身體狀況好轉後，馬上又投入服務工作。

政府實施長照2.0，吳美子希望對弱勢長輩有多元性的服務，提供居服員學習管道，學習更多知能及技能，且期盼政府可以設置較多輔具，讓居服員在照顧行動不便長輩時，更加得心應手。

嘉義縣居家服務中心由嘉義基督教醫院承辦服務工作，中心主任林月娥表示，熱衷居服員工作的吳美子，不僅透過中心的在職訓練，自己還從網路書籍中參考服務方式，讓服務能夠不斷成長精進，因此，於102年度獲得居服員卓越服務獎項。1060115

(中央社)