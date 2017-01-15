NBA》小喬丹祭雙20 洛城內戰快艇勝湖人
面對同城球隊湖人，快艇中鋒狄安卓喬丹直接殺爆禁區！靠著小喬丹24分、21籃板的本季第2次雙20演出，保羅也有20分、13籃板，快艇15日以113比97痛扁同處洛杉磯的湖人，除拿5連勝，更以27勝14敗續居西區第4。
狄安卓喬丹15日把湖人內線防守當空氣，全場13投12中，令人擔心的罰球僅有1罰0中，看來湖人實在太客氣，完全不用駭客戰術對付他，這是他生涯第7次雙20，本季拿到最多次雙20的是熱火懷塞德與活塞德拉蒙的3次。
湖人則因盧爾丹輪休，改讓陣中第6人路易斯威廉斯改打先發，結果效果欠佳，首節打完就處11分落後，看來湖人總教練華頓的調度功力仍待加強，全隊得分最高的是替補後衛克拉克生21分，英格拉姆14分，威廉斯13分。
華頓賽後直指先發控衛羅素表現欠佳，「我們需要他打得更有侵略性，他必須盡力打出自己應有狀態。整體而言我對我們球員期待很高，可惜我們開局打得太馬虎了。」羅素15日投7中1，僅拿5分、5助攻與6籃板。
(中時電子報)
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