最美小龍女近況曝光 再演古裝劇仙氣不減
金庸武俠小說《神鵰俠侶》一直是不少人心中經典，曾多次被改編為影視作品、動畫、漫畫和廣播劇，而歷代演過小龍女女星中，李若彤清麗脫俗形象被封為「最美小龍女」，近日她睽違多年再次演古裝劇，仙氣猶在引起熱議。
當年正值事業巔峰的李若彤，無預警宣布暫退演藝圈，因愛情加上親情的雙重打擊，讓她罹患憂鬱症，長年要靠吃藥控制病情，直到她的妹妹產下一女交由她照顧，才漸漸找到心靈寄託，走出人生低潮，閉關近十年的她選於2013年再次復出。
近日她將在《斗破蒼穹》再次挑戰古裝劇，概念海報曝光後，仙氣猶在的她造型驚艷網友，雖然戲份不多，仍讓不少人回憶起她當時的女神風貌。不過日前她參加劇組宴會時，似乎消瘦不少，網友直呼快認不出，「胖點會更好看」。
(專題報導)
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