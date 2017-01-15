女大生郭(文三)賢竹編樹皿 都市叢林增綠意

「因為小時候看到行道樹受傷，才衍伸『樹。皿』」，北科大學生郭(文三)賢說，作品名稱就是要讓人一看就可聯想用途，「皿」表達多樣化容器概念，希望簡化施工流程並容易種植。

剛從國立台北科技大學工業設計學系畢業的郭(文三)賢，畢業作品「樹。皿」獲得「2016台北設計獎」銀獎，她說，作品「樹。皿（THE TREE VASE）名稱訂定，是想讓人一看就可以聯想到作品的用途，使用「皿」想表達多樣化的容器概念。

郭(文三)賢提到，這樣概念就像花瓶，因應不同的花種去調整不同的容器，所以在英文名稱是希望延伸中文字意概念，才會使用「VASE」這個字。

至於設計作品發想理念，為何選擇竹子當媒材？

她說，最先發想主題是她的指導老師--鄭孟淙，老師先拋一個概念讓自己自由發展，也因為這樣的概念，「讓我聯想小時候看到行道樹真實受傷的案例」，才決定要做這項作品。

郭(文三)賢提到，「樹。皿」概念是希望讓行道樹不要因為規劃不當，導致後續受傷甚至是死亡的；並同時間減少施工單位的施工流程，讓種植的流程更簡單。

她也運用台灣本身就相當豐富的竹材資源，以及善用加工十分發達的技術。郭(文三)賢說，當初作前期資料蒐集時，看到許多支架的材料都是木料或塑料。

郭(文三)賢說，因為這些材料在後續處理有很多的困難，所以就反向思考，若使用的材料簡化，並直接就地取材，是否可以簡化流程，讓施工單位花更多心思在行道樹本身。

至於工業設計項目多樣化，為何選行道樹為設計發想？郭(文三)賢說，行道樹其實點綴民眾生活的要件，但卻沒有被真正受到重視的，每次颱風來襲，首當其衝的就是行道樹；她認為，造成這項結果，有很大一部分是因為種植的規劃不當，「樹。皿」是希望大家可多關心行道樹的議題，重新思考行道樹規劃問題。

剛從學校畢業，畢業作品就入選台北設計獎，未來會持續往這條道路繼續邁進嗎？

郭(文三)賢說，對入選，真的很感激，畢竟和眾多優秀作品競爭，主辦單位還是願意給新人機會，非常感謝，未來還是會繼續會在工業設計領域磨練，但學生跟工作是差異非常大的角色，需要學習跟面對的題目非常不一樣，「會繼續努力加油」。

工業設計極少應用在台灣日常生活，是否期待作品可實體呈現？

郭(文三)賢提到，其實工業設計在生活很多的小細節裡面都有，有很多厲害設計師都不斷在努力；只是需要更多民眾推廣和認同，「讓設計融入大家的日常生活」，當然會期待，但還是有很多事情要克服與調整，「畢竟這樣需要大範圍，融入城市中的產品，若要量產，是需要經歷環境與城市規劃的調整」。1060115

(中央社)