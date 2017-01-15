金門馬》目標世大運 「玉兔女神」游雅君半馬3連后

游雅君順利完成金門馬女子半馬3連霸。(林宋以情)

連續第3年參賽金門馬，「玉兔女神」游雅君以1小時20分28秒順利完成3連后，不過她的最大挑戰還在後頭，月底大阪女子馬拉松，要繼續挑戰世大運半馬1小時18分08秒門檻。

15日起跑前1小時金門還下著細雨，不過鳴槍前半小時雨勢停歇，游雅君說，「今天天氣算是舒適，後面越跑越舒服，加上地板也乾的差不多了，跑起來還蠻適應的。」

目標是達成今年8月台北世大運半馬門檻，游雅君賽前沒有刻意調整，完全按照訓練步調，國家隊教練許績勝也在終點等待子弟兵，游雅君說，「前面12到16公里就是按照比賽配速，成績在80分上下也在預設目標內。」

先前至國訓中心訓練，游雅君曾有段「撞牆期」一度想離開左訓，不過和教練許績勝溝通過後，已經很能適應國訓生活，第2階段也會繼續留在左訓為拚世大運門檻做準備。

陳宇璿(左)與游雅君(右)都繼續拚世大運門檻。(林宋以情)

另外同樣要拚世大運標的里約奧運長跑女將陳宇璿，則以1小時21分鐘55秒收下女子總排亞軍，陳宇璿說，「機票早就訂了，這場當作以賽代訓。」

不同於游雅君，陳宇璿下一場比賽預計是2月的日本香川丸龜半程馬，將與去年在該賽事締造1小時15分13秒全國新猷的謝千鶴一同前往。

(中時電子報)