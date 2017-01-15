蔡總統過境舊金山訪科技產業 立委隨行
總統蔡英文訪中美洲4友邦回程過境舊金山，上午率同隨行立委參訪推特公司，參加「亞洲．矽谷」計畫相關活動，希望藉此引進更多美國高技人才到台灣。
蔡總統結束上午的參訪行程後，中午回下榻的凱悅飯店（Hyatt Regency）與僑界餐敘，僑宴結束後民進黨籍立委受訪表示，總統參訪高科技產業的行程，希望能促使台美的科技能量加總，並引進更多矽谷人才到台灣。
而僑宴開始前，多個社團在蔡總統下榻飯店外喊口號集會表達立場，不過僑宴仍順利進行，民進黨籍立委姚文智受訪指出，抗議是很自然的事，這是民主社會的一部分。
先前身體不適的時代力量籍立委洪慈庸受訪指出，身體好很多，因醫生開藥又打針已逐漸恢復，感謝大家關心。
加州亞裔眾議員羅達倫（Evan Low）受訪說，去年蔡總統過境洛杉磯，今年過境舊金山，他兩度與蔡總統相遇，這是何等榮幸，和蔡總統交談，深覺蔡總統了解台灣與加州建立夥伴關係的重要性。
此外，蔡總統參訪推特時也開立了個人推特帳戶，洪慈庸與姚文智說，過去也曾開立個人的推特帳戶，但是台灣臉書比較通行，因此對於推特的使用比較生疏。
如今蔡總統開始使用推特，姚文智、洪慈庸與陳明文等立委都說，回台後要把推特帳戶找回來，並且好好研究推特該怎麼用。
僑宴結束後，蔡總統下午3時40分許離開下榻飯店，並逐一與守候在飯店門外的台僑握手道別，準備搭乘長榮專機返回台灣。1060115
(中央社)
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