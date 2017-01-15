學測違規指數檢測表 幫考生預防失分
大學學測將於20日、21日登場，考生除了複習，也別忘了閱讀簡章，避免因違規而失分，大考中心特地製作應考違規指數檢測表，測驗考生是否瞭解試場規則。
大學入學考試中心表示，學測倒數不到一週，考生除了把握時間，複習考試範圍的學習內容，同時注意身體保健、調整作息，也別忘記到大考中心中心網站(http://www.ceec.edu.tw/)瀏覽「考試訊息公告」，查詢自己的准考證號碼及試場位置。
不管參加什麼考試，簡章是一定不容輕忽的重要寶典，大考中心表示，「試場規則及違規處理辦法」是影響成績扣分與否的一大關鍵，每年平均有300多件違規，讓考生被扣減該科成績。
為了幫助考生避免違規，大考中心製作「應考違規指數」測驗，透過10個問題，讓考生可以知道自己是否瞭解試場規則，同時針對測驗結果給予不同建議，希望考生不要失去不該失去的分數，和自己理想的校系擦身而過。1060115
(中央社)
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