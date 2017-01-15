學測考生看過來 應考前不可不知這些事

106學年大學學科能力測驗即將登場，準備應考前，考生除了猛K書，還要記得注意該攜帶與不該攜帶的東西，以及熟悉試場規則，避免因違規而被扣分。

106學年大學學測將於20日、21日舉行，20日考國文（09:20~11:20）、數學（13:00~14:40）、社會（15:20~17:00），21日考英文（09:20~11:00）、自然（13:00~14:40），除了國文科考試時間為120分鐘，其餘各科皆為100分鐘。

大學入學考試中心提醒，應考前要記得帶准考證，還有黑色2B軟心鉛筆（答案卡作答用）、黑色墨水筆 （答案卷作答用）、作圖文具（如圓規、直尺、三角板）、擦拭答案用的立可白、橡皮擦，可以戴手錶，但不可有計算、記憶或通訊功能，也不能帶手機、手錶、眼鏡等穿戴式電子產品。

進入試場前，除了准考證和必用文具外，手機等其他物品最好交給親友保管，或放在臨時置物區，書本、翻譯機、或有計算、記憶、拍攝等功能的物品不可隨身攜帶或放置座位附近，記得關閉手錶和手機的鬧鐘、鈴聲等設定，最好直接關機。

大考中心表示，考試開始前5分鐘打預備鈴，預備鈴響後即可入場，入座時記得確認准考證號碼，不要坐錯座位，還要檢查抽屜是否淨空；考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或書寫，考試開始鈴響時，即可開始作答，考試結束鈴響畢，要立即停止停筆、雙手離開桌面，絕對不可以再作答。

考試開始20分鐘後，遲到考生不得再入場，考試時間未滿60分鐘，未經監試人員許可，考生不得不得離場；若因病或因故（上廁所）需暫時離席者，必須經監試人員同意和陪同才可離座。應試時，不得飲食、抽菸、嚼食口香糖，若因病需要飲水或服藥，必須事先報備，並於考試中舉手取得監試人員許可後，才可飲用或服用。1060115

(中央社)