師大附中國文老師林宗賜說，明年學測國文考試有重大變革，寫作部分從國文試題分出，單獨成一科，依大考中心公布的題型，未來寫作題目將更與生活及時事結合，不給固定價值觀，而是要學生去說理。因此他預期，今年國文科寫作題目會「先暖身」，考生最好能熟悉這樣的出題方式。

林宗賜舉例，寫作題目從《灣生回家》作者田中實加身世造假事件出發，要考生論述：為了達到善意的目的可否作假？考生要作答，先要知道這個新聞事件，之後根據自己的想法去說明，沒有一定的對或錯，只要講得有道理，就可以得不錯分數。

至於國文科國學常識、文學史、論孟等題目，林宗賜認為，考生只要具備一般的文史知識，答題並不難。選擇題占分最多的是閱讀測驗，因此快速又正確理解文章內涵，才是得分關鍵。

今年學測國文試題，仍是選擇題和寫作部份各占一半分數 (各54分)，總分108分。林宗賜表示，以前一直聚焦在文言與白話的比例，其實這不是考試重點，所謂古文30篇，只要上課用心聽課，答題都不難。

林宗賜提供了一個寫作測驗的範本，供考生參考：

題目：史蒂芬‧史匹柏導演過一部科幻電影《A.I.人工智慧》，敘述亨利夫妻因兒子患絕症不在身邊，所以亨利把會愛人的機器男孩大衛帶回家，讓大衛代替兒子，撫慰並陪伴自己的妻子。

張系國在科幻小說《超人列傳》中則描述高智慧的「人工腦」經過教育後，所具備的理性思維與能力遠遠超越人類，於是根據演化規則，「人工腦」必須消滅平凡的人類，才算完成人類進化的終極目標。

科幻電影與小說所展現的人工智慧時代，現在已經開啟。牛津大學的研究報告表明未來70％的工作將有可能被機器所取代，如智能駕駛、醫療診斷、金融交易等，而近幾年人工智慧已能部分模擬大腦認知、思考和決策的過程，今年3月在首爾圍棋大賽中以4:1大勝世界高手的AlphaGo即是一例。

著名的物理學家霍金說過：「對人工智慧來說，短期的問題是誰來掌控它，長期的問題是它能否被掌控」、「人工智慧的完全發展，可能會招致人類的滅絕」。哥倫比亞大學教授Hod Lipson則曾經指出，技術的利弊掌握在人類自己手裡：「人工智慧與機器人的結合可能是危險的，但這並不會毀滅人類。相反的，我認為我們能夠使強大的技術變為有利的東西」。

究竟人工智慧時代的來臨是禍還是福？人類又應如何面對這個新的情勢？請以「我對人工智慧的看法」為題，寫一篇文章，闡述你的見解。

範文：我對人工智慧的看法

機器人須無條件遵從人類的指示，這是我們的期盼，但若它不聽指揮，可就是一場夢魘了！

人的思考受到理性與感性的引導：理性使我們講究條理，於是有了法律規範；感性讓我們追求溫馨，發展出藝術倫理，所以人類行為是可預測的。但對人工智慧而言，做決定的是零和一，沒有滲入任何情感，也沒有道德可言。如果有一天，有一個科學怪人，認為「為了讓人類生活品質更好，用殺戮解決人口過剩問題是合理的」，於是把這指令輸入機器人，要它執行，這是多可怕的事，但機器人會不執行嗎？

到底人工智慧和人腦有甚麼差別？它會自己獨立思考，進而反噬人類嗎？有人認為：「如果那些冷酷的金屬懂得欣賞並創作藝術，那它們會和我們一起生活，而不會殺人。」但事實會如此嗎？還是這只是人類一廂情願的想法呢？

人工智慧充滿魅力又危險，是福？是禍？誰也說不準。但是人類試圖造出會思考的類生命體，這件事?借用基督教的用詞?是搶走上帝的工作。隨著科技的快速發展，躍躍欲試，想發展機器人的，大有人在，套用一句電影台詞「就算我不做，也有別人會做。」是的，但這可能掌握人類未來命運的大事，正如火如荼地進行，就像一列已經發動的列車，已經停不下來，卻不知載人類到何方，這不是很荒謬嗎？

人類如何和人工智慧共存，是遲早要面對的問題，必須審慎因應。人工智慧完全可以勝任如駕駛、家事等瑣事，對增進人類安全大有助益，但如果讓它掌管美國軍方的飛彈發射呢？這可不是好主意。還有，因為機器人的使用，替代了人力，所造成勞工失業問題，也是可預見的，會讓政府和百姓大傷腦筋。

我對人工智慧的發展有疑慮，但並不悲觀。既然是必須面對的挑戰，怎能逃避？我相信人類有智慧，只要心中有愛，這場人腦與電腦的爭鬥，最後必能創造雙贏！

(中時)