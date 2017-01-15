學測數學 補教師：空間幾何決勝負

補教數學老師俞克斌表示，學測數學科有單選、多選及選填共20題，各冊出得很平均，但第四冊空間座標、空間向量及空間中的線與面是最重點，空間圖形的幾何題大約就會出3題；此外，這幾年時常出現跨章節的題目，譬如考對數與統計或是三角函數與統計的整合題。

「多選題最後寫，才不會被困住。」俞克斌說，數學科多選題的難度比單選及選填高很多，所以一定要最後寫，才會順手。此外，這幾年數學科題目文字敘述偏多，「考生不要被嚇到」，耐心看完，就不會覺得難，通常兩個算式就能解決。

俞克斌推測今年學測數學科的命題趨勢如下：

1、跨章節的題目逐漸增多：105年就有第2題、第11題、第A題、第F題，都出現跨單元的命題方式，畢竟在學測數學科僅20題的題數限制下，要涵蓋四冊14章數百個重點，也唯有綜合性出題方不至於有過多遺珠之憾。今年應考生宜多注意。

2、測驗閱讀能力穩定出題：105年第8題、104年第J題、103年第12題，表面上敘述較為冗長，但只要耐心讀完題意，就會察覺題目根本不難。可惜許多考生直接退縮放棄，相當可惜。命題教授有意藉考題矯正現今學生忽略閱讀的毛病，考生當體察適應此趨勢。

3、配合圖形解題比例增加：由於學測的計算一般都不繁複，所以對於圖形的運用掌握能力往往成為決勝關鍵。105年就有第3題、第12題、第C題，甚至毋須經過計算，或僅需1、2算式，便可判讀答案。鼓勵考生應答時，盡可能藉由簡圖協助破題思考。

4、空間概念考題持續出題：相較於101、102年的零星出題，以空間為背景的相關命題，從103、104、105年持續每年出現3題以上，顯示課綱對建構空間概念的重視。建議應考生多練習繪圖掌握空間位置相對感，並加強空間座標系的理解運用。

(中時)