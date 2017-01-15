學測英文 補教師：進頂大至少要考12級分

補教老師Gary說，考生如果在未來甄選入學想要申請台大、清大、交大、政大、成大等校的科系，學測英文科好要考12級分以上，才不會被刷下來。考生只要高中四冊涵蓋的4500個單字都會，加上基本的文法、句型能掌握，要拿12級分不困難。

Gary表示，學測英文科閱讀測驗及寫作的考題算是比較難，閱讀測驗每篇文章通常比較長，考生耐心看完再作答，比較不會搞錯題意；至於寫作測驗，應該最後再寫，因為前面題目看過的一些高端單字，可以拿來用在寫作上，文章將寫得更好。

Gary分析今年學測英文科的考題趨勢如下：

單字及克漏字：單字就以4500字的大考中心所公佈為主。請同學務必熟記Level 3-4 的單字，也要理解特定單字配對的介系詞及固定的用法（如固定接 to Ving…等），也要留意題目內的主受詞關係，例如特定單字只能用人或物當主詞，雖然字意是通順，但使用上是不符文法的，這點請同學們多加注意。克漏字大題也是一樣，多考單字、片語以及字詞使用，建議學生多練習歷屆及模擬考題，熟悉大考的出題方向，把不熟的單字片語記下，時常複習。

文意選填：這個部分的應考技巧傳授：基本概念就是抓詞性判斷結構，只是務必記得要做細部分類，ex. Vs(三單), VR；V-ed(可能當Vp.p 或形容詞用)等等的，前後文判斷、時態、動詞單複數也是考試愛考的重點。請同學要注意一些陷阱單字，如字尾是 -tion的字當作動詞(如motion、function等)還有- tive 的字當作名詞（如alternative、narrative等）畢盡，只要有一個詞性誤判，可是會影響到其他格的答案。

閱讀測驗：4500字僅限第一大題，在閱讀測驗常有平常比較難接觸到的單字，這時候通常可以由上下文判斷，所以請學生不用太過緊張。閱讀測驗常常是學生花最多時間的地方，以至於壓縮到寫作或是檢查的時間。Gary老師在這邊建議同學幾個閱測要點1.盡可能將每篇閱測的做題時間限制在4-6分鐘。2.先看題目，確認有沒有可以直接作答的題目類型（如粗體字與下列單字同義,..等）3.把人物、時間、地點標注出來，通常對錯題會在這幾個地方下功夫，先做記號之後可讓同學更快速的找到。

翻譯及作文：學測近年幾乎都是考訓練學生獨立思考的形態，但切記作文不是只有在練習文法與拼字， 思考與組織與創意的能力會更需要，否則難以突破高分群，脫穎而出；另外, 掌握起承轉合四大主軸，才會有較充足的時間去組織並構思一篇有創意有內容的文章，也較能把句子之間的連貫性弄得更緊密 。往往只差一點而無法15級分的人，大多都是在英文寫作失利！

(中時)