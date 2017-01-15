學測自然科 補教師：以乙醚迷昏女同學 可考官能基

自然科包括物理、化學、生物及地科，整體來說不容易作答。補教自然科老師張翔說，近年自然科考圖表題愈來愈多，但不見得每個圖形都有用，之前就有題目給了3個圖形，結果2個派不上用場，考生要有能力判斷。

張翔表示，自然科可以出不少時事題，譬如物理考核能發電原理及各種綠能的比較；化學方面，「企圖以乙醚迷昏女同學」可以考有機化合物的官能基，「北京空氣汙染」可考造成空氣汙染的因素及計算空氣汙染物的濃度，「颱風過後，台北市原水濁度飆高」可結合水的淨化過程出題。

學測自然科物理題目，張翔表示，多半會出現科學推理題，這類題目的特色是：利用大量的文字敘述與複雜的圖表，告知考生們一些沒學過的觀念，進而希望你用這些新觀念找出答案。面對科學推理題，千萬不要慌張，題目看不懂就多看兩遍，一定可以從題幹敘述中找到解題的線索，有時候推理題並不一定會考課本內的物理觀念，只要你肯花時間耐心地多看兩遍，就可以找到答案。

化學科方面，張翔說，球棍式的分子模型搭配有機化合物出題，是近年的命題焦點，同學們宜多加練習。化學科有許多內容可以搭配時事出題，如「企圖以乙醚迷暈女同學」可以考有機化合物的官能基，「北京空氣汙染議題」可考造成空氣汙染的因素、或是計算空氣汙染物的濃度，「颱風過後，台北市原水濁度飆高」可結合水的淨化過程出題，「核災食品進口」可考核能反應的原理、或是食物的化學結構判別。

至於地球科學，張翔表示有4大重點：天文、地質、大氣、海洋及環境變遷，這四個重點的出題機率大致上相同，較常考的重點為：星色與星等、天體運行、月相與潮汐、岩石與礦物、板塊運動、斷層與褶皺、相對溼度與露點、鋒面、颱風與地震、氣候變遷，這10個單元可囊括6成以上地科考題。

游夏生物團隊老師李毅表示，今年學測自然科生物部分，出題範圍是「99課綱微調」，算是新的出題範圍，因此和前幾年「99課綱」的命題重點會有較大的差異，主要在於第一部分加入了植物學和生理學，而將遺傳和演化移到了第二部分。

(中時)