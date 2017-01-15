陸：一中是中美關係政治基礎 不可談判
針對美國總統當選人川普指「一中」政策在談判之列，中國大陸外交部發言人陸慷14日表示，「一中」原則是中美關係政治基礎，不可談判，大陸敦促美方妥善處理台灣議題。
川普日前接受華爾街日報專訪被問到是否支持美國的「一個中國」政策時說，「一切還在談判，包括『一中』」。他表示，在見到中國大陸的匯率與貿易作為有所進展前，不會承諾奉行「一中」政策。
根據大陸外交部官網，陸慷14日晚間以「答記者問」形式重申：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。這是國際社會公認的事實，任何人都無法改變。」
陸慷表示，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，是不可談判的。
他說：「我們敦促美國有關方面認清台灣問題的高度敏感性，恪守美國兩黨歷屆政府作出的承諾，即奉行『一個中國』政策、遵守中美三個聯合公報原則，妥善處理台灣問題，以免影響中美關係健康穩定發展和兩國重要領域的合作。」
這是川普1個多月前質疑「一中」政策以來，大陸官方首度明確表示「一中」原則不可談判。
川普2016年12月受訪時說，不懂美國為何要被「一中」政策束縛，除非美中在貿易等其他議題上「達成協議」（make a deal）。
大陸外交部發言人耿爽隨後在例行記者會表示，堅持「一中」原則是發展中美關係的政治基礎，如果這一基礎受到干擾或破壞，中美關係健康穩定發展和兩國重要領域合作就無從談起。
大陸官方之後屢次回應川普及其團隊成員有關「一中」政策的言論，大致不脫上述基調。1060115
(中央社)
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