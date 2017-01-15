3韓女疑遭性侵 司機訊後移送士檢

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3名來台旅遊的韓國女學生3日疑遭台灣計程車司機下藥性侵，警方今天表示，受理報案後由婦幼隊偵訊司機，確認有性侵嫌疑後報請檢方指揮，但案情不便透露，訊後移送士檢偵辦。

媒體報導，3名韓國女學生來台5天4夜旅遊，12日晚上7時許，從台北市萬華區包計程車，要司機載她們去士林夜市；不過，喝下養樂多後，其中2人的記憶全沒了，另1名女學生依稀記得，褲子和絲襪在計程車內被人強制脫掉，然後一直抵抗。

警方今天表示，台北市警察局萬華分局漢中派出所受理報案後，通報婦幼警察隊到場，簡單偵訊後便報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，由於僅知道3女曾到過士林夜市，因此要求士林分局偵查隊配合偵辦。

警方指出，會通報檢察官的原因，在於確認這名司機有犯罪嫌疑，但因偵查不公開，及擔憂造成受害者二度傷害，不便對外說明，將統一交由檢方發言，訊後將這名司機移送士檢偵辦。1060115

(中央社)