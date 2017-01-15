臉書公開貼文稱虐狗 中市動保處將送辦

台中一名張姓女子日前在臉書公開貼文，自稱將飼養的貴賓犬從高樓拋出窗外致死；台中市動保處強調，民眾公開以文字散布違法行為已違反「動物保護法」，將依規移送法辦。

動保處指出，依「動物保護法」規定，故意讓動物遭受傷害致死，可處1年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣10萬元以上100萬元以下罰金。

另外，民眾若散布、播送或販賣傷害動物之行為的文字、圖畫、聲音、影像、電磁紀錄或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀賞、聽聞者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。1060115

(中央社)