舊愛又開砲 酸章子怡：怎會愛汪峰？

葛薈婕日前開直播問章子怡為何愛汪峰？（圖／取自微博）

章子怡自從與汪峰結婚後，兩人更育有一寶貝女兒。不過汪峰舊愛葛薈婕先前卻老是攻擊汪峰，甚至不滿女兒和章子怡親近等，近日她開直播重彈往事，但卻稱章子怡是她的偶像，可卻在直播上不解問「子怡姐怎會愛上汪峰？」

葛薈婕儘管與汪峰分手多時，可她卻時常在網上砲轟他，日前她在直播上則聊起章子怡，不僅說自己相崇拜她，更稱她是「子怡姐姐」，可葛薈婕卻頗酸的問「子怡姐姐怎麼會愛上汪峰？還替他生孩子？」

許多網友認為葛薈婕根本放不下汪峰，才會老提舊事，但她在直播上卻屢屢強調「我不愛他了，我根本不愛他。」可從過去她在網上談及汪峰及章子怡以及女兒的頻率來看，不少人還是認為她放不下。

(中時電子報)