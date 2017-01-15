回應川普協商說 中國外交部：「一中」沒得談

美國總統當選人川普。（美聯社）

美國總統當選人川普指出，一切都可以協商，將對「一個中國」政策保留彈性。對此，中國外交部回應指出，一中是中美關係政治基礎不可談判，盼美國認清台灣問題的高度敏感性。

川普說一中在談判之列，中國有何看法？中國外交部發言人陸慷指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認事實，任何人都無法改變。

陸慷說，一個中國是中美關係的政治基礎，不可談判，「我們敦促美國有關方面認清台灣問題的高度敏感性，恪守美國兩黨歷屆政府的承諾，奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則，妥善處理台灣問題，以免影響中美關係健康穩定發展和兩國重要領域的合作」。

此外，根據《聯合報》報導，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲透露，中方視，「一中」為中美關係基石，基石一旦移除，整個建物勢必面臨崩塌命運。

(中時電子報)