韓妹包車遊台遭下藥 運將坦承「指侵」
三名韓國女學生來台自助旅遊，卻疑遭詹姓計程車司機在飲料下藥迷昏，載往偏僻小巷內性侵亂摸，事後透過網路求助，再前往警局報案。涉案的詹姓司機昨(14日)晚11時許，遭檢警拘提到案。經漏夜偵訊後，詹男向警方坦承自己確實有用手指進行性侵。
被害人表示，她們本月11日到台灣準備進行5天4夜的自由行，入住西門町漢口街旅館，透過網路找到「Jerry taxi tour」業者，將在12日進行「九份－士林夜市」的旅遊行程。行程當天，結束九份觀光返回途中，詹男拿出3瓶養樂多說要請她們喝。
但飲料疑似被下藥，除了坐在副駕的女子外，後座2女開始意識模糊昏眩，在車內先後睡著。晚間車子開到士林夜市路口，副駕女子發現後座2名友人叫不醒，詹男用英語表示可以帶2女到附近休息，副駕女子則1人去逛街。
車上的2女指控，詹男疑將車停在小巷內，假裝關心她們情況，卻開始上下其手。事後2女持續身體不適在旅館休息一整天，14日報案，韓女控訴詹男好像有強脫她的褲子、褲襪性侵。警方除帶3名韓籍女子到醫院驗傷外，同時抽血檢驗是否遭下藥。
詹姓司機，在昨日晚間前往士林分局說明案情，並向警方坦承有用手指進行性侵。稍早警方將詹男移送至士檢複訊。
(中時電子報)
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