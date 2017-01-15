NBA》布克狂飆39分 西區爐主爆冷拔刺
來到墨西哥舉行的西區墊底球隊太陽與西區第2馬刺對決，原本以為是場勝負明顯比賽，太陽後衛戴文布克卻改變了一切！布克投22中12，包含三分球5投3中，加上12罰全進，攻下39分，不可思議帶領太陽108比105險勝馬刺。
布克最後1分08秒兩罰俱中，接著快攻扣籃得手，幫助太陽領先3分，隨後兩隊靠罰球各拿2分，太陽總教練華生此時祭出故意犯規，避免馬刺三分追平，保羅蓋索竟然首罰落空，第2罰刻意不進，也沒法搶到進攻籃板，太陽贏了。
太陽後場另1大將布雷索也有17分、10助攻與6籃板，華倫12分，泰森錢德勒雖只8分，卻抓15籃板，更把馬刺中鋒保羅蓋索完全比了下去，造成蓋索表現大失常，全場投4中1、6罰中1，僅有3分、10籃板進帳。
馬刺一哥里歐納德貢獻生涯最高38分，卻無力扭轉馬刺頹勢，吉諾比利也有16分，帕克14分，艾卓吉13分。
NBA總裁席爾佛15日也替墨西哥球迷帶來好消息，除了表示會在墨西哥舉辦更多NBA賽事，也在考慮在墨西哥增加1支NBA球隊的可能性，只是依照席爾佛經常亂開支票的個性，這個承諾成真機會渺茫。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。