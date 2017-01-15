NBA》布克狂飆39分 西區爐主爆冷拔刺

太陽後衛戴文布克快速切入，擺脫馬刺艾卓吉的盯防。(美聯社)

來到墨西哥舉行的西區墊底球隊太陽與西區第2馬刺對決，原本以為是場勝負明顯比賽，太陽後衛戴文布克卻改變了一切！布克投22中12，包含三分球5投3中，加上12罰全進，攻下39分，不可思議帶領太陽108比105險勝馬刺。

布克最後1分08秒兩罰俱中，接著快攻扣籃得手，幫助太陽領先3分，隨後兩隊靠罰球各拿2分，太陽總教練華生此時祭出故意犯規，避免馬刺三分追平，保羅蓋索竟然首罰落空，第2罰刻意不進，也沒法搶到進攻籃板，太陽贏了。

太陽後場另1大將布雷索也有17分、10助攻與6籃板，華倫12分，泰森錢德勒雖只8分，卻抓15籃板，更把馬刺中鋒保羅蓋索完全比了下去，造成蓋索表現大失常，全場投4中1、6罰中1，僅有3分、10籃板進帳。

馬刺一哥里歐納德貢獻生涯最高38分，卻無力扭轉馬刺頹勢，吉諾比利也有16分，帕克14分，艾卓吉13分。

NBA總裁席爾佛15日也替墨西哥球迷帶來好消息，除了表示會在墨西哥舉辦更多NBA賽事，也在考慮在墨西哥增加1支NBA球隊的可能性，只是依照席爾佛經常亂開支票的個性，這個承諾成真機會渺茫。

(中時電子報)