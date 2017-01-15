4年前就稱「我是中國人」 劉樂妍：為何不那時來炮我？

劉樂妍稱2012年就發文說過自己是中國人。(圖／翻攝自劉樂妍臉書)

劉樂妍不滿被網友攻擊。(圖／翻攝自劉樂妍臉書)

藝人劉樂妍日前因「遼寧艦護台論」引起爭議，又在微博自曝想演中國人，再度讓網友憤怒，她14日也在臉書強調，自己早在2012年就說過「我是中國人」，怒嗆：「你們為什麼不2012年就來炮我？」

人在大陸拍戲的劉樂妍，近日頻發表對兩岸的看法，讓不少台灣網友相當不滿，認為她為了人民幣不擇手段，不過她14日在臉書貼出2012年發文截圖，表示自己2012年就說過「我是中國人」了，不是現在才突然變得，怒嗆酸民：「你們為什麼不2012年就來炮我？」

她更說對現在的日本人沒有意見，但是從小聽奶奶講日本人的暴行，才會稱日本人為「小日本」、「鬼子」，要大家客觀中立，不要隨便評論她。

(中時電子報)