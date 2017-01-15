一例一休銷量持平 台鐵便當主打「食安年」

台鐵便當從2014年到2016年販售數成長178萬個，成長近20％，銷售額也成長近2億元，不過因一例一休衝擊，加班費增加，台鐵評估，今年便當銷量應該持平。

不過台鐵也主打今年是「食安年」，包括要求食材向多家廠商採購、落實檢附檢驗報告，以及台鐵會不定期抽驗食材品質等。

台鐵餐旅服務總所說明，雖然台鐵去年共賣出1046萬個便當，每日賣出28000多個便當，比2014年、2015年賣出867萬、977萬個都多，銷售額從5億元多，成長到7.4億元，但考量一例一休上路，加班費增加，不利廚房再加人手，台鐵評估今年便當銷量持平就很不錯。

但台鐵表示，台鐵仍將今年定為台鐵便當的「食安年」。他解釋，去年台鐵便當發生台中市衛生局檢出大腸桿菌群超標等2起食安事件，已讓台鐵注意銷量成長愈快速，更要重視食安，所以台鐵已修改《餐物料管理要點》。

新制規定，台鐵便當食材從以前只向單一廠商購買即可，應改從多貨源購入，並進一步落實食材進貨前要附檢驗報告。台鐵說，台鐵也要求廠商主動將所賣食材的品項、數量及檢驗報告等，登錄在台鐵架設的網路平台，以利管理。

台鐵說，台鐵便當會盡量不再用醃製加工食品，如酸菜、榨菜等，以生鮮食材替代，降低細菌滋生可能。另外，食材進料後，台鐵會再抽檢，若發現問題，會與廠商解約。

台鐵便當售價80元到120元，有傳統排骨便當，也有日式豬排、松板雪花豬、黑胡椒豬柳、迷迭香雞等10數種口味。目前在台北、七堵、台中、花蓮、高雄設有5個中央廚房，便當則有25個自營販售點，及17個合作的民營販售點，以台北車站占每日賣出便當4成最多。

(中時)