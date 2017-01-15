空氣品質高屏多橘警 前鎮為紅害

我要評比

行政院環保署空氣品質監測網資料顯示，今有高屏等地區測站空氣品質指標（AQI）為橘色警示，其中前鎮地區為紅色警示。

環保署提醒金門、埔里、安南、臺南及高屏地區橘色警示(對敏感族群不健康)；前鎮地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

空氣品質監測網顯示，一早約9時10分，包括埔里、安南、臺南、高雄美濃、橋頭、鳳山、大寮、楠梓、左營、前金、復興、小港、屏東、潮州、金門等測站達到橘色警示，即對敏感族群不健康；前鎮地區紅色警示，即對所有族群不健康。

環保署說，紅害等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060115

(中央社)